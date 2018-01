Copa Davis empolga os australianos As semifinais da Copa Davis - a competição mais popular do tênis - prometem agitar o próximo fim de semana. Só para se ter uma idéia da loucura da torcida por estes jogos, os 10 mil ingressos para o confronto entre Austrália e Suécia, em Syndey, foram vendidos em apenas 23 minutos. Os australianos, conhecidos por sua tradição na modalidade, estão especialmente entusiasmados pelo país ter atualmente dois jogadores entre os cinco primeiros do ranking mundial: Lleyton Hewitt, número 3, e que vem do título do US Open, e Patrick Rafter, número 4 da ATP. A outra semifinal será em Roterdã, com a Holanda recebendo a França. Além das semifinais, sete dos oito confrontos classificatórios - repescagem - também serão jogados neste fim de semana, com destaque para Equador x Inglaterra, em Guaiaquil. Apenas o duelo entre norte-americanos e indianos foi adiado para 12 a 14 de outubro, em razão dos ataques terroristas aos Estados Unidos. Os confrontos da repescagem serão Argentina x Bielo Rússia, em Cordoba; Bélgica x Marrocos, em Liege; República Checa x Romênia, em Prostejov; Itália x Croácia, em Roma; República Eslovaca x Chile, em Presov; Espanha x Uzbesquistão, em Albacete; além de Equador x Inglaterra e EUA x Índia. Mudança - Com o adiamento do confronto EUA x Índia para 12 a 14 de outubro, o sorteio da chave da Copa Davis de 2002 também passou de 4 para 18 de outubro, em Zurique, na Suíça. Este ano, a Davis contou com a participação de 142 nações e em 2002, a competição passará a ter como principal patrocinador o BNP Paribás, no lugar da NEC.