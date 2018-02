Copa Davis: EUA vencem nas duplas Ficou para o último dia a definição do campeão de 2004 da Copa Davis. Com a vitória na partida de duplas neste sábado, a equipe dos Estados Unidos levou a decisão do título para domingo, quando acontecem dois jogos de simples em Sevilha. Por enquanto, o placar está 2 a 1 para a Espanha. Especialistas em duplas, os irmãos Mike e Bob Bryan dominaram completamente a partida deste sábado, contra os espanhóis Tommy Robredo e Juan Carlos Ferrero. Com isso, os dois tenistas norte-americanos chegaram fácil aos 3 sets a 0, com parciais de 6/0, 6/3 e 6/2. Como tinha feito 2 a 0 na sexta-feira, a Espanha ainda depende apenas de uma vitória para chegar ao título da Davis - o segundo de sua história. Já os Estados Unidos apostam numa virada, mesmo jogando na lotada arena de Sevilha e no piso de saibro, o preferido dos espanhóis. Neste domingo, o primeiro jogo será entre os principais tenistas dos dois países: Carlos Moyá x Andy Roddick começa às 9 horas (horário de Brasília) e a SporTV transmite ao vivo. Depois, entram em quadra Rafael Nadal e Mardy Fish.