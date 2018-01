Copa Davis: no Brasil, jogos à tarde O confronto entre Brasil e Antilhas Holandesas pela semifinal do Grupo 2 da Zona Americana, de 15 a 17 de julho, em Joinville (SC), terá algumas novidades. Como os jogos serão em quadra coberta, na sexta-feira a rodada terá início às 16 horas e, no sábado, às 14 horas. No domingo, os jogos serão disputados no período da manhã, com início às 10 horas.