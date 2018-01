Copa Davis terá confrontos europeus As quartas-de-final da Copa Davis nos dias 6,7 e 8, terão mais três confrontos, todos envolvendo equipes européias. Em Den Bosch, a Holanda recebe a Alemanha, que tem problemas: Tommy Haas, machucado, será substituído por David Prinosil. Em casa, os holandeses confiam em Jan Siemerink, Sjeng Schalken e Raemon Sluiter para ir em frente. A Suíça enfrenta a França em Neuchatel com uma equipe que mescla a juventude de Roger Federer com a experiência de Marc Rosset. Os franceses terão Arnaud Clement e Nicolas Escude nos jogos de simples e a dupla formada por Cedric Pioline e Fabrice Santoro. A Rússia vai a Malmoe jogar contra a Suécia sem seu melhor jogador, Marat Safin, que ainda sente uma contusão nas costas. A principal esperança russa é Yevgueny Kafelnikov. A Suíça terá Magnus Norman e Thomas Johansson.