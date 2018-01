Copa Davis vai para Florianópolis As quartas-de-final da Copa Davis, entre Brasil e Austrália, serão disputadas em Florianópolis, Santa Catarina. O presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Nélson Nastás, e o governo do Estado do Rio de Janeiro, onde foi disputada a série contra o Marrocos, se renderam aos apelos de Gustavo Kuerten e aceitaram levar o confronto para a cidade natal do tenista. Segundo o secretário estadual de Esportes do Rio, Francisco de Carvalho, o Chiquinho da Mangueira, se a equipe brasileira passar à semifinal, o evento voltará para a cidade. Apesar do acordo, Chiquinho não afastou totalmente a hipótese de a disputa das quartas-de-final ser no Rio. Explicou que Nastás vai a Florianópolis vistoriar a construção do Complexo de Tênis para ratificar a decisão. "Resolvemos atender ao pedido de Guga para que ele jogue em sua cidade. Esperarei a seleção para fazermos uma grande festa na semifinal", disse Chiquinho. Além de Chiquinho, Nastás esteve reunido com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Ruy Cezar. De acordo com Cezar, o presidente da CBT informou que, apesar de o governo do Estado ter se comprometido a liberar R$ 500 mil, para continuar sediando a competição, faltavam ainda R$ 100 mil, isenção de impostos municipais e a cessão da infra-estrutura de segurança.