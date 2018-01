Copa Ericsson terá final argentina A etapa brasileira da Copa Ericsson de Tênis, que está sendo disputada no Clube Paineiras do Morumby, em São Paulo, terá uma final argentina: Juan Ignacio Chela vai enfrentar Agustin Calleri. Chela garantiu a primeira vaga na final ao derrotar a grande surpresa do torneio, o norueguês Jan Frode Andersen por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/2, em apenas 1h 10 min de partida. Calleri foi para a decisão depois de vencer o também argentino Christian Kordasz por 2 a 0, com parciais de 7/6 (3) e 6/4, em 1h45min de jogo. A final entre Calleri e Chela junta dois campeões da Ericsson. Calleri venceu a etapa de Guadalajara, no México, enquanto Chela venceu a etapa de Lima, no Peru. A final da Etapa de São Paulo está marcada para este domingo, às 12 horas, e terá transmissão ao vivo pelo Sportv/Globosat.