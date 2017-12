Copa Fino dá prêmios inéditos O melhor da Copa Fino - torneio juvenil que reuniu mais 600 participantes na Unisys Arena, em São Paulo - foi decidido neste domingo. Os campeões e vices das categorias 16 e 18 anos, masculino e feminino, ganharam prêmios inéditos: uma semana de treinamentos - pré-temporada- com Fernando Meligeni em Angra dos Reis. Para quem pretende se tornar um profissional, esta oportunidade pode valer muito mais do que um belo troféu na prateleira de casa. Os que terão este privilégio de aprender alguns segredos do profissionalismo com o experiente Fininho são Pedro Campos, da Bahia, que bateu Ricardo Hocevar por 6/4 e 6/3, na final dos 18 anos masculino; Carolina Salge ganhou de Barbara Costa por 6/0 e desistência nos 18 feminino; Bruno Savi venceu os 16, ao superar Victor Melo por 3/6, 6/3 e 6/4 e Taynara Moraes levou os 16 feminino, ao superar Paula Madruga por 6/7 (7/4), 6/4 e 6/4.