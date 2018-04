Copa Hopman: EUA e Espanha na final As equipes mistas dos Estados Unidos e da Espanha disputarão a final da Copa Hopman de tênis, neste sábado, brigando por um prêmio de US$ 500 mil. Os norte-americanos se classificaram para a decisão com a vitória sobre a Bélgica por 2 a 1, obtida na madrugada desta sexta-feira. Já os espanhóis foram beneficiados pelo abandono da equipe australiana, por causa da catapora contraída pelo tenista número 1 do mundo, Lleyton Hewitt. Frente a Bélgica, Monica Seles, 28 anos, décima colocada no ranking da ATP, deu o primeiro ponto aos Estados Unidos, ao vencer Kim Clijsters, 10 anos a menos e 5ª no ranking, por 4/6, 6/4 e 6/2. Já Jan-Michael Gambill, decretou a vitória norte-americana ao passar por Xavier Malisse, por 7/6 (7/2), 7/6 (7/2). A Bélgica obteve seu ponto nas duplas mistas.