Copa Petrobras começa no Chile nesta 2ª Um dos poucos torneios de tênis da América Latina que rende bons pontos no ranking ? e dólares ? para os jogadores, a competição dá início à segunda etapa, nesta segunda-feira, em Santiago do Chile. A Copa de nível challenger rende 350 pontos e US$ 10.800 (R$ 24 mil) ao campeão de cada etapa. Depois do Chile, a Copa (que já foi Copa Ericsson) segue para Montevidéu, entre 31 de outubro e 6 de novembro; Aracaju, entre 14 e 20 de novembro e Buenos Aires, entre 21 e 27. Participam os paulistas Flávio Saretta, Thiago Alves e Júlio Silva, o mineiro Marcelo Melo, o catarinense Bruno Rosa e o gaúcho Marcos Daniel. Alexandre Simoni, passando pelo qualifying, também pode entrar na competição.