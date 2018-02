Copa Petrobras deve crescer em 2005 Satisfeita com os resultados alcançados na primeira edição da Copa Petrobras - circuito latino-americano de torneios challengers -, a organização do evento já planeja ampliar a disputa para 2005. Das 6 etapas atuais, no ano que vem deverão ser 9. Com isso, aumentam ainda mais as chances de pontos e premiações para os tenistas da região, que já não precisam mais ir para Europa ou Estados Unidos para jogar. Idealizada para promover e desenvolver o tênis na América Latina, a Copa Petrobras vem cumprindo o seu papel, como revela o diretor da empresa organizadora, Luís Felipe Tavares. "Veja o número de pontos conquistados pelos tenistas nestes torneios", afirmou. "Sem contar ainda as chances abertas aos jovens brasileiros para marcarem seus primeiros pontos na ATP." Sem um circuito como a Copa Petrobras, tenistas brasileiros e latino-americanos em início de carreira, ou mesmo outros que tentam recuperar posições no ranking mundial, teriam de aventurar-se em viagens longas, gastando em dólares e sem o mesmo apoio. Só para se ter uma idéia, na etapa de Aracaju, com os wild cards (convites) e os que passaram pelo qualifying, o tênis brasileiro colocou 13 jogadores na chave principal. Vários deles marcaram seus primeiros pontos, com destaque para Luís Henrique Grangeiro, que somou seis. O primeiro ponto na ATP é considerado um marco, que abre as portas para poder inscrever-se em torneios do circuito profissional e garantir, muitas vezes, a participação em qualifyings de competições maiores. Neste primeiro ano de vida, a Copa Petrobras passa por seis cidades. Começou em Santiago (Chile), foi para Buenos Aires (Argentina), Santa Cruz (Bolívia), Bogotá (Colômbia) e está agora em Aracaju (Brasil). Depois, termina em Guadalajara (México), na próxima semana. O total em prêmios é de US$ 350 mil. O crescimento do circuito poderá também determinar mudanças de datas. No próximo ano é provável que os torneios se iniciem mais cedo, em setembro, logo após a disputa do US Open.