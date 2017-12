Copa Petrobras: só 1 brasileiro avança Franco Ferreiro foi o primeiro brasileiro a avançar para a segunda rodada da terceira etapa da Copa Petrobras, em Santa Cruz, na Bolívia. Ganhou do colombiano Carlos Salamanca por 6/2 e 7/5. Os outros jogadores do Brasil que já estrearam não tiveram a mesma sorte. Felipe Lemos caiu diante de Hugo Armando, norte-americano de origem argentina, por 6/4 e 6/1, enquanto Rafael Milon perdeu por 6/0 e 6/0 para Juan Pablo Guzman. Criada para ajudar no desenvolvimento do tênis latino americano, a Copa Petrobras já chega a terceira das seis etapas e até agora os tenistas brasileiros não tiraram grande proveito. Flávio Saretta foi o único a alcançar por duas vezes as quartas-de-final, tanto em Santiago do Chile, como em Buenos Aires. Júlio Silva foi as quartas-de-final em Santiago enquanto os outros não tiveram bons resultados. Na próxima partida, nesta quarta-feira, Franco Ferreiro joga com o argentino Diego Veronelli. MASTERS - Depois da comemorar uma boa vitória na estréia do Masters Cup de Houston, ao marcar 6/1 e 7/6 no argentino Gaston Gaudio, o tenista suíço Roger Federer já se colocou na liderança de seu grupo, com uma vitória e dois sets ganhos. Agora está a espera do seu próximo adversário. Como a tabela desta competição é dirigida, os organizadores tinham de esperar pela definição do jogo entre Lleyton Hewitt e Carlos Moya, que foi adiado por causa de chuvas.