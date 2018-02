Coria: 1 minuto e vitória em Wimbledon O sol voltou a brilhar em Londres depois de muita chuva e iluminou a curiosa vitória do tenista argentino Guillermo Coria. Desde segunda-feira estava em quadra para enfrentar o sul africano Wesley Moodie e precisou de apenas um único minuto para terminar o jogo, com parciais de 6/4, 6/7 (7/3), 6/3, 6/7 (7/3) e 6/3. "É mesmo um alívio terminar este jogo", contou Coria. "Faltavam apenas dois pontos e tive de esperar mais de um dia para terminar o jogo em menos de um minuto." Além da vitória de Coria, em outros jogos desse início de rodada em Wimbledon, Tommy Robredo ganhou do italiano Potito Starace por 6/4, 6/4 e 6/4; Taylor Dent confirmou seu bom resultado diante do paraguaio Ramon Delgado por 6/2, 6/3 e 6/4, o espanhol D avid Ferrer ganhou de Victor Hanescu (Romênia) por 7/6 (7/5), 6/4, 6/7 (7/4) e 7/5; e Alexander Popp venceu o chileno Nicolas Massu por 6/2, 6/4 e 6/4. No feminino, Maria Sanchez Lorenzo ganhou da britânica Katie O´Brien por 6/4 e 6/4.