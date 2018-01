Coria arrasa Saretta em Sauípe O tenista Flávio Saretta foi muito mal em sua estréia no Brasil Open, torneio da ATP que está sendo disputado na Costa do Sauípe, na Bahia. O brasileiro, que no ano passado venceu Gustavo Kuerten na primeira rodada, jogou muito mal e acabou sendo derrotado por 2 sets a 0 pelo argentino Guillermo Coria. As parciais do jogo não deixam dúvida quanto a superioridade do argentino: 6/1 e 6/0. O brasileiro até que começou bem a partida, confirmando seu serviço. Mas a partir daí, se perdeu. Afobado, tentando concluir as jogadas de forma precipitada, ele foi sendo dominado pelo argentino, ao ponto de não conseguir vencer nenhum game no segundo set. Saretta saiu de quadra chateado. Não sabia explicar direito a diferença tão grande de desempenho em relação a estréia do ano passado. Ele admite, no entanto, que a responsabilidade pode ter pesado um pouco. "No ano passado eu entrei como convidado e ninguém me conhecia direito. Desta vez entrei direto; participei de torneios importantes e isso pode ter influenciado de alguma forma", disse ele. "Hoje era o dia dele e eu não consegui jogar", conformou-se. Além de Saretta, outros dois brasileiros estarão em quadra nesta segunda-feira. Por volta das 15 horas, Ricardo Mello enfrenta o norte-americano Brian Vahaly e, a partir das 19h30, Alexandre Simoni pega o argentino Agustín Calleri.