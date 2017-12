Coria avança às quartas-de-final O tenista argentino Guillermo Coriase classificou nesta quarta-feira para as quartas-de-final do ATP Tour de Sopot, na Polônia, ao derrotar o espanhol Félix Mantilla por 2 sets a 1, de virada. Cabeça-de-chave número 3, Coria venceu o jogo com parciais de 3-6, 6-3 e 6-3. O argentino, que na rodada anterior derroutou Gustavo Kuerten, vai enfrentar agora o francês Gael Monfils, que passou pelo argentino Juan Mónaco por 2 a 0, parciais de 6-4 e 7-6 (5). A rodada teve ainda as vitórias do romeno Victor Hanescu sobre o espanhol Albert Costa (6-3 e 6-4) e a do russo Igor Andreev sobre o romeno Razvan Sabau. Andreev venceu o primeiro set por 6-3 e vencia o segundo em 5-1, quando Sabau se retirou alegando contusão.