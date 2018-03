Coria avança no Masters de Miami O tenista argentino Guillermo Coria se classificou para as quartas-de-final do Masters Series de Miami ao derrotar nesta quarta-feira o alemão Nicolas Kiefer. Cabeça-de-chave número 3, Coria não encontrou dificuldades e venceu o jogo num duplo 6/3, em apenas 1h11 minutos. Nas quartas-de-final, Coria vai enfrentar o vencedor do confronto entre o chileno Fernando González e o romeno Andrei Pavel.