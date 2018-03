Coria bate Safin e vai à final em Monte Carlo O tenista argentino Guillermo Coria se classificou neste sábado para a final do Masters Series de Monte Carlo, ao derrotar o russo Marat Safin por dois sets a um. As parciais foram de 6/4, 1/6 e 6/3, em 1h51 de duração. Esta é a 13ª vez que o argentino chega a uma final de simples e a 4ª em torneios masters. Na final, Coria vai enfrentar o vencedor do confronto entre o alemão Rainer Schuettler e o espanhol Carlos Moyá, que jogam em seguida.