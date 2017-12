Coria cai na 2ª rodada em Paris O tenista argentino Guillermo Coria foi eliminado nesta terça-feira na segunda rodada do Masters Series de Paris-Bercy. Cabeça-de-chave número 2, Coria foi derrotado pelo checo Tomas Berdych por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2. A derrota acentua a crise de desempenho de tenista argentino que teve de adiar mais uma vez o sonho de garantir sua vaga na Master Cup - torneio que vai reunir os 8 melhores da temporada em Xangai, a partir do dia 13 de novembro. Roger Federer (SUI), Rafael Nadal (ESP), Andy Roddick (EUA), Lleyton Hewitt (AUT) e André Agassi (EUA) já estão classificados. Na próxima rodada o checo vai enfrentar o vencedor do confronto entre polonês Stanislas Wawrinka e o espanhol Juan Carlos Ferrero.