Coria confirma favoritismo em Auckland O tenista argentino Guillermo Coria confirmou o favoritismo em sua estréia no Torneio de Auckland, na Nova Zelândia. Cabeça-de-chave número 1, ele ganhou nesta segunda-feira do alemão Nicolas Kiefer por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3. Em outros jogos desta segunda-feira em Auckland, torneio que distribui US$ 404 mil em prêmios, o espanhol David Sanchez derrotou o norte-americano Jan-Michael Gambill por 7/6 (7/5) e 6/3, o checo Jiri Novak venceu o belga Xavier Malisse por 7/6 (9/7), 6/7 (4/7) e 6/3 e o holandês Raemon Sluiter superou o chileno Fernando Gonzalez por 6/3 e 6/4.