Coria conquista o título em Buenos Aires Na final entre os dois primeiros cabeças-de-chave do Torneio de Buenos Aires, quem fez a festa foi a torcida argentina. Afinal, o título ficou com o ídolo local, o argentino Guillermo Coria, que derrotou o espanhol Carlos Moyá por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Número 4 do ranking mundial e 1º cabeça-de-chave, Coria conseguiu a revanche sobre Moyá. Afinal, no ano passado, ele tinha perdido justamente para o tenista espanhol a final em Buenos Aires, torneio que distribui US$ 380 mil em prêmios. Moyá, inclusive, tentava o tricampeonato do torneio e já somava 14 partidas seguidas sem perder em Buenos Aires. Para Coria, este foi o 7º título da carreira.