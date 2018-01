Coria conquista título na Basiléia O tenista argentino Guilhermo Coria conquistou o título do Torneio da Basiléia, neste domingo, sem jogar. Seu adversário, o compatriota David Nalbandián não se apresentou para disputar a final por causa de uma contusão no pulso esquerdo, que poderá impedí-lo de participar do Masters-Series de Paris, com início nesta segunda-feira. Nalbandián sentiu dores no pulso pela primeira vez durante o Aberto dos Estados Unidos, quando perdeu a semifinal para o norte-americano Andy Roddick, em uma partida histórica. Roddick também foi o adversário de Nalbandián na semifinal da Basiléia. Nesta oportunidade, o jogador sul-americano venceu com um duplo 7/5.