Coria dá show e avança em Stuttgart O tenista argentino Guillermo Coria avançou nesta quinta-feira para as quartas-de-final do ATP de Stuttgart, ao arrasar o espanhol David Ferrer por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/1. Segundo cabeça-de-chave do torneio, Coria vai enfrentar na próxima fase o vencedor do confronto entre checo Jiri Novak e o russo Mijaíl Youzhny. O italiano Filippo Volandri também avançou ao eliminar o russo Nikolay Davydenko em três sets: 6-3, 3-6 e 6-1. O alemão Tomas Behrend, por sua vez, surpreendeu ao derrotar o bielo-russo Max Mirnyi por 2 a 0, num duplo 6-4.