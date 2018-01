Coria decidirá o título na Basiléia O tenista argentino Guillermo Coria é o primeiro finalista do Torneio da Basiléia, na Suíça, que distribui US$ 1 milhão em prêmios. Neste sábado, ele derrotou o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. Seu adversário sairá do confronto entre o norte-americano Andy Roddick e o também argentino David Nalbandian.