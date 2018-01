Coria derrota Mathieu em Montecarlo Atual campeão do Masters Series de Montecarlo, o tenista argentino Guillermo Coria começou bem a disputa da edição deste ano do torneio. Mesmo atrapalhado pela chuva, que interrompeu sua partida nesta segunda-feira, ele ganhou do francês Paul-Henri Mathieu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Em outros jogos do torneio em Montecarlo, que distribui US$ 2,7 milhões em prêmios, o francês Cyril Saulnier ganhou do tailandês Paradorn Srichaphan por 6/2 e 6/4, o checo Jiri Novak venceu o bielo-russo Max Mirnyi por 3/6, 6/4 e 6/3, o espanhol Felix Mantilla derrotou o sueco Joachim Johansson por 2/6, 6/3 e 6/2 e o belga Xavier Malisse eliminou o argentino Juan Ignacio Chela por 6/2 e 7/5.