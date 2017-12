Coria derrota Moyá por 2 sets a 0 O argentino Guillermo Coria manteve suas chances de chegar às semifinais do Masters de Tênis de Houston, nesta quinta-feira à noite, ao derrotar o espanhol Carlos Moyá, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Com este resultado, Coria disputa nesta sexta-feira com o norte-americano Andy Roddick uma vaga na semifinal. A outra é do alemão Rainer Schuettler.