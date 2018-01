Coria derrota Zabaleta e avança em Paris O tenista argentino Guillermo Coria levou a melhor no duelo diante do compatriota Mariano Zabaleta e se classificou às quartas-de-final do torneio de Roland Garros ao ganhar a partida, reiniciada nesta segunda-feira após ter sido suspensa por falta de luz natural, domingo, por 3 sets a 2, com parciais de 6-4, 7-6 (7/4), 5-7, 6-7 (4/7) e 6-3. Agora ele vai realizar um sonho de menino diante do norte-americano Andre Agassi.