Coria e Calleri farão à final de Hamburgo Guillermo Coria e Agustin Calleri decidem neste domingo o título do Masters Series de Hamburgo, numa semana em que a Argentina fez história. Pela primeira vez num torneio desta categoria quatro jogadores de um mesmo país estiveram nas semifi nais, com David Nalbandian e Gaston Gaudio, também entre os quatro melhores da competição. A final será às 13 horas (8 horas de Brasília), com transmissão pela SporTV. E, por incrível coincidência, para participar desta festa argentina, até mesmo Gabriela Sabatini foi convidada há algum tempo pelos organizadores para participar de uma exibição. Jogou ao lado de astros alemães como Boris Becker e Michael Stich. Também o tom dramático das letras do tango esteve forte na segunda semifinal do dia. Coria deixou a impressão de que não iria suportar as longas trocas de bola diante de Gaston Gaudio. Chamou por atendimento médido, massagens, sofreu dores com caimbras e, ao final, quase chorou ao definir sua vitória por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 6/7 (7/3) e 6/0. Na outra semifinal, Agustin Calleri conquistou uma vitória um pouco mais tranqüila sobre David Nalbandian por 2 sets, parciais de 6/4 e 6/1. Esta é a primeira vez que Calleri chega a uma final de Masters Series, assim como Coria.