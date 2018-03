Coria é campeão do Torneio de Kitzbuehel O tenista argentino Guilhermo Coria conquistou o Torneio de Kitzbuehel, neste domingo, ao derrotar na final o chileno Nicolas Massu, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/2. Segundo cabeça-de-chave do torneio, Coria ganhou o segundo torneio em duas semanas. Ele também foi campeão em Stuttgart, na Alemanha Com este resultado, o argentino assume o terceiro lugar na Corrida dos Campeões, superando o norte-americano Andre Agassi.