Coria é eliminado em Roland Garros O tenista argentino Guillermo Coria foi eliminado nesta segunda-feira nas oitavas-de-final do Torneio de Roland Garros ao ser derrotado pelo russo Nikolay Davydenko por 3 sets a 1, de virada. As parciais foram de 2-6, 6-3, 7-6 (7/1) e 6-2. Outro argentino eliminado hoje foi Gaston Gaudio, que perdeu para o espanhol David Ferrer em cinco sets. As parciais foram de 2-6, 6-4, 7-6 (7/5), 5-7 e 6-4. Gaudio foi campeão em Roland Garros no ano passado e Coria foi o vice. A exceção do dia ficou por conta de Guillermo Cañas, que garantiu sua vaga nas quartas-de-final porque seu adversário, o alemão Nicolas Kiefer, desistiu por estar contundido.