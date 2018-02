Coria é eliminado na segunda rodada O tenista argentino Guillermo Coria sofreu um duro golpe em sua caminhada em busca de uma vaga no Masters Cup de Xangai - torneio que a partir do dia 13 de novembro vai reunir os oito melhores da temporada. Cabeça-de-chave número 1, o argentino caiu de forma surpreendente nesta quinta-feira, na segunda rodada do Torneio do Basiléia, na Suíça, ao ser derrotado pelo belga Kristof Vliegen por dois sets a zero. As parciais foram de 7-6 (7/0) e 7-5. Sexto colocado na corrida pela vaga na Masters Cup, Coria esperava chegar pelo menos à semifinal no torneio suíço. Agora, terá a última oportunidade na semana que vem, quando o disputa o Masters Series de Paris-Bercy. Vliegen, 131º do ranking mundial, explicou admitiu ter ficado surpreso com o resultado. ?Tenho 23 anos, e disputo os grandes torneios já há três anos, mas estaria mentindo se dissesse que não estava nervoso nesta partida. Contra jogadores que estão entre os ?Top Ten?, a gente sabe que não tem muita chance?, reconheceu.