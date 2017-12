Coria é eliminado no Torneio de Marselha O tenista argentino Guillermo Coria foi eliminado nesta quinta-feira na segunda rodada do Torneio de Marselha, ao perder para o suíço Marc Rosset por dois sets a zero. O argentino perdeu com parciais de 7-6 (2) e 6-1. O chileno Fernando González, por sua vez, foi bem e venceu o finlandês Jarkko Nieminen também em dois sets: 6-2 e 6-3. O bielo-russo Max Mirnyi confirmou o favoritismo e derrotou o francês Cyril Saulnier num duplo 6/4 e o eslovaco Dominik Hrbaty passou pelo espanhol Albert Costa: 7-5, 4- 6 e 7-6 (5). A rodada teve ainda a vitória de Alberto Martín (ESP) sobre o romeno Sargis Sargsian (duplo 6-3) e do sueco Robin Soderling sobre o francês Gregory Carraz por 6-3 e 6-4.