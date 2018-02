Coria e Federer avançam em Miami O argentino Guillermo Coria avançou neste sábado no Masters Series de Miami, na Flórida, depois de vencer o francês Anthony Dupuis. Mostrando a garra de sempre, Coria não deu a menor chance para Dupuis no primeiro set, vencendo por 6/0, o chamado ?pneu?. No segundo, Dupuis ofereceu mais resistência e Coria fechou em 6/4. Outro que venceu foi o suíco Roger Federer, que passou pelo peruano Luis Horna por 6/2 e 7/5. Demais resultados deste sábado: Sjeng Schalken eliminou Jean-Rene Lisnard por 6/3 e 6/4 e Jarkko Nieminen derrotou Arnaud Clement por 6/2 e 6/1.