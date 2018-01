Coria e Ferrero avançam em Pequim O tenista argentino Guillermo Coria não encontrou dificuldades e avançou nesta sexta-feira para as quartas-de-final do Aberto de Pequim. Cabeça-de-chave número 2, Coria venceu o japonés Toshihide Matsui por dois sets a zero, com muita facilidade. As parciais foram de 6-1 e 6-0. Outro argentino do torneio, David Nalbandian, não teve a mesma sorte. Foi derrotado pelo espanhol Juan Carlos Ferrero por dois sets a um, com parciais de 6-2, 3-6 e 6-3. O principal favorito ao título, o espanhol Rafael Nadal sofreu, mas eliminou o norte-americano Justin Gimelstob por 2 a 1, parciais de 5-7, 6-4 e 6-4. O também espanhol Carlos Moyá, por sua vez, foi eliminado pelo sueco Thomas Johansson em dois sets: 7-6 (7/3) e 6-3. Nesta sexta-feira, alguns serão obrigados a jogar duas vezes, em conseqüência da supensão das partidas de quarta-feira por causa da chuva.