Coria é finalista em Buenos Aires O argentino Guillermo Coria garantiu presença na final do Torneio de Buenos Aires, ao derrotar seu compatriota Gastón Gaudio por 2 sets a 1 (6/3, 1/6 e 6/3). Seu adversário na decisão do título sairá do confronto entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o espanhol Carlos Moyá, que se enfrentam ainda neste sábado.