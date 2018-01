Coria e Gaudio avançam em Montecarlo Os tenistas argentinos tiveram aproveitamento de 50% na rodada desta quinta-feira do Masters Series de Montecarlo. Guillermo Coria e Gaston Gaudio venceram e avançaram para as quartas-de-final. Mariano Zabaleta e Mariano Puerta, no entanto, foram eliminados. Coria garantiu sua vaga na próxima fase do torneio ao derrotar o espanhol Albert Martin por dois sets a zero, parciais de 7-6 (0) e 6-1. Gaston Gaudio, por sua vez, não teve o menor problema para eliminar o romeno Victor Hanescu, parciais de 6-2 e 6-0. Mariano Zabaleta caiu diante do espanhol David Ferrer. Ele havia vencido o primeiro set (3-6), mas sentiu uma contusão ainda no primeiro game do segundo set e abandonou. Mariano Puerta perdeu para o italiano Filippo Volandri: 6-7 (6), 7-6 (3), 6-4.