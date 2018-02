Coria e Henman avançam em Miami Dois favoritos ao título venceram neste sábado, pela segunda rodada do Masters Series de Miami. Cabeça-de-chave número 4 do torneio, o tenista argentino Guillermo Coria derrotou o italiano Davide Sanguinetti por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Outro que venceu foi o britânico Tim Henman, cabeça-de-chave número 6 do torneio. Ele passou pelo checo Ivo Minar também por 2 a 0, com 6/3 e 7/5. Já na chave feminina do torneio disputado em Miami, destaque para a vitória da francesa Amelie Mauresmo, que é cabeça-de-chave número 1. Ela derrotou a russa Maria Kirilenko por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/1. Já a russa Anastasia Myskina eliminou a venezuelana Maria Vento-Kabchi com 6/2 e 6/1.