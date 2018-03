Coria e Henman avançam em Monte Carlo O tenista argentino Guillermo Coria avançou nesta quarta-feira para a terceira rodada do Masters Series de Monte Carlo, ao derrotar o alemão Nicolas Kiefer por dois sets a zero. As parciais foram de 6/0 e 6/3. O argentino espera agora o vencedor do confronto entre o romeno Andrei Pavel e o sueco Jonas Bjorkman. O inglês Tim Henman também avançou ao vencer o espanhol David Sanchez por 2 a 1, com 6-3, 6-7 (8-10) e 6-3. Na próxima rodada Henman vai enfrentar o chileno Nicolas Massú, que eliminou o brasileiro Flávio Saretta. A rodada teve ainda a vitória do francês Fabrice Santoro sobre o norte-americano Taylor Dent (6-3 e 6-2) e a do croata Ivan Ljubicic venceu o holandês Martin Verkerk (6-3 e 6-2).