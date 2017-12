Coria e Henman ganham na estréia Cabeça-de-chave número 3 do torneio, Guillermo Coria estreou com vitória em Roland Garros. O tenista argentino ganhou nesta segunda-feira do russo Nikolay Davydenko por 3 sets 0, com parciais de 6/4, 6/2 e 6/0. Outro que venceu na primeira rodada foi o inglês Tim Henman, que sofreu para passar pelo francês Cyril Saulnier por 4/6, 4/6, 7/6 (7/2), 6/4 e 6/3. Já o romeno Andrei Pavel contou com a desistência do espanhol Oscar Hernandez, após vencer o primeiro set, para seguir no torneio em Paris. E o espanhol Alex Corretja eliminou o norte-americano Jan-Michael Gambill por 6/1, 4/6, 6/3 e 6/2.