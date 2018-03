Coria e Martín na final em Mallorca O tenista argentino Guillermo Coria e o espanhol Alberto Martín irão fazer a final do Torneio de Mallorca, que está sendo disputado na Espanha e distribui US$ 500 mil em prêmios. Na semifinal, realizada neste sábado, Coria eliminou o espanhol Joan Balcells com 6/4, 3/6 e 7/5. Já Martín venceu seu compatriota Carlos Moyá por 2 sets a 0 (duplo 6/3).