Coria e Martin vão as quartas-de-final O primeiro confronto das quartas-de-final do Master Series de Montecarlo foi definido na manhã desta quarta-feira. O espanhol Alberto Martin vai enfrentar o argentino Guillermo Coria. Martin garantiu sua vaga na próxima fase ao derrotar o russo Mihail Youzhny por 6/3 e 6/4. Já Guillermo Coria bateu o espanhol Galo Blanco, também em dois sets a zero, parciais de 7/5 e 6/1.