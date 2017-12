Coria e Moyá vencem e avançam em Paris O tenista argentino Guillermo Coria se classificou nesta quarta-feira para a terceira rodada do Torneio de Roland Garros, ao derrotar o seu compatriota Juan Monaco por 3 sets a 0. As parciais foram de 7-5, 6-1 e 6-3. Outro que avançou foi o espanhol Carlos Moyá. Cabeça-de-chave número 5, Moyá venceu com facilidade o seu compatriota Fernando Vicente em três sets: 6-1, 6-2 e 6-1. O também espanhol, Alex Corretja surpreendeu e venceu o tailandês Paradorn Srichaphan (6-4, 7-5 e 6-3); o argentino Juan Ignacio Chela eliminou o espanhol Fernando Verdasco ( 7-5, 6-2 e 6-2) e o francês Nicolas Escude derrotou o alemão Florian Mayer (6-4, 6-3 e 6-4).