Coria e Nadal vencem em Montecarlo O tenista argentino Guillermo Coria se classificou nesta quarta-feira para a terceira rodada do Masters Series de Montecarlo, ao derrotar o francês Thierry Ascione com muita facilidade. Cabeça-de-chave número seis, Coria venceu com parciais de 6-1 e 6-2. O espanhol Rafael Nadal também não teve problemas. Passou fácil pelo belga Xavier Malisse com parciais de 6-0 e 6-3. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Alberto Martin (ESP) x Jean-Rene Lisnard (FRA): 6-1, 6-2 Victor Hanescu (ROM) x Radek Stepanek (R.Checa): 6-3, 2-6, 6-0 Olivier Rochus (BEL) x Tomas Berdych (R.Checa): 7-6 (7-4), 3-6, 6-2