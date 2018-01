Coria é o 1º finalista do Brasil Open O tenista argentino Guillermo Coria garantiu vaga na final do Brasil Open ao vencer, neste sábado, o norte-americano Cecil Mamiit, por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-2. A decisão será domingo contra o vencedor do jogo entre Gustavo Kuerten e o paraguaio Ramon Delgado, que entram em quadra nesta tarde.