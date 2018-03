Coria é o segundo argentino na semifinal O argentino Guillermo Coria garantiu nesta sexta-feira sua vaga nas semifinais do Masters Series de Hamburgo, ao arrasar o australiano Mark Philippoussis por dois sets a zero. As parciais não deixam a menor dúvida quanto a superioridade do argentino, que venceu o primeiron set por 6/2 e o segundo com um contundente 6/0. Coria é o segundo argentino já garantido nas semifinais. Um pouco antes, David Nalbandian havia se classificado, ao eliminar o chileno Fernando González. Existe ainda a possibilidade de mais dois argentinos nas semifinais: Agustín Calleri está jogando contra Wayne Ferreira e Gastón Gaudio pega o belga Olivier Rochus.