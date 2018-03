Coria e Robredo na final em Stuttgart O tenista argentino Guillermo Coria e o espanhol Tommy Robredo farão a final do Torneio de Stuttgart, na Alemanha, que distribui cerca de US$ 850 mil em prêmios. Nas semifinais disputadas neste sábado, Coria passou fácil pelo espanhol Feliciano Lopez. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, o argentino ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0. Já Robredo contou com a desistência do chileno Fernando Gonzalez, que abandonou o jogo, contundido, no segundo set, quando perdia por 4 a 1 - foi derrotado também no primeiro, por 6/2.