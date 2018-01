Coria elimina Agassi de Roland Garros O torneio de Roland Garros viu cair hoje mais um de seus favoritos. O tenista norte-americano Andre Agassi foi eliminado do Aberto da França ao ser derrotado por 3 sets a 1 pelo argentino Guillermo Coria, que avançou para as semifinais da competição. Depois perder o primeiro set, o argentino reagiu vencendo os três sets seguintes e fechando a partida com 4-6, 6-3, 6-2 e 6-4. Agassi havia tirado da competiçào o brasileiro Flávio Saretta. O argentino de 21 anos enfrentará na luta por uma vaga na final o vencedor do confronto entre o espanhol Carlos Moyá e o holandês Martin Verkerk.