Coria encara Agassi nas semifinais O argentino Guillermo Coria será o adversário do norte-americano André Agassi na semifinal do Masters Series de Roma, na Itália. No último jogo das quartas-de-final, nesta sexta-feira, Coria derrotou o espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/3 e 6/3. Mais cedo, Agassi havia derrotado o eslovaco Dominik Hrbaty com um duplo 6/3. A outra partida de semifinal será disputada entre os espanhóis David Ferrer e Rafael Nadal. O primeiro venceu o compatriota Alberto Martín por 2 sets a 1 - parciais de 6/2, 3/6 e 7/5. Nadal, por sua vez, bateu de virada o tcheco Radek Stepanek por 5/7, 6/1 e 6/1. O torneio em Roma, disputado em quadras de saibro, é o quarto Masters Series da temporada. A premiação total é de ? 1,870 milhão.