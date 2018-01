Coria está na final em Montecarlo O tenista argentino Guillermo Coria é o primeiro finalista do Masters Series de Montecarlo, torneio que distribui US$ 2,7 milhões em prêmios. Na semifinal deste sábado, ele derrotou o espanhol Juan Carlos Ferrero por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Cabeça-de-chave número 6 e atual campeão do torneio em Montecarlo, Coria espera agora o seu adversário na final, que sairá do confronto entre o francês Richard Gasquet e o espanhol Rafael Nadal.