Coria está suspenso por sete meses O tenista argentino Guillermo Coria admitiu nesta sexta-feira o resultado positivo de nandrolona, um esteróide anabolizante, no exame antidoping realizado meses atrás, segundo informação da agência de notícias argentina DyN. A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) anunciou que o teste positivo aconteceu depois do tenista consumir um complexo nutricional contaminado e confirmou que Coria será punido com uma suspensão de sete meses. Além de perder pontos no ranking e US$ 98 mil. "Estou processando o laboratório onde comprei o complexo, que não informava a presença de nandrolona", disse Coria em uma coletiva de imprensa, nos Estados Unidos. "Os dirigentes desse laboratório disseram que as máquinas que produzem o produto geralmente não estão bem limpas", completou o tenista de 19 anos. O exame antidoping foi realizado no Torneio de Barcelona, Conde de Godó, em 25 abril destes ano. Segundo a punição, o tenista, que não joga um torneio da ATP desde 6 de agosto, não poderá jogar até o próximo dia 13 de março de 2002.