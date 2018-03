Coria estréia com vitória em Hamburgo O tenista argentino Guillermo Coria estreou com vitória no Masters Series de Hamburgo ao vencer nesta segunda-feira o norte-americano Vincent Spadea por duplo 6-2. Ainda na primeira rodada do torneio alemão, o finlandês Jarkko Nieminen venceu o austríaco Stefan Koubek, o sul-africano Wayne Ferreira derrotou o alemão Alexander Waske, o espanhol Feliciano López passou pelo tailandês Paradorn Srichapan, o britânico Tim Henman superou Jan-Michael Gambill, o espanhol Tommy Robredo ganhou do checo Radek Stepanek enquanto o espanhol David Sánchez eliminou o norte-americano Mardy Fish.