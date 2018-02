Coria estréia com vitória na Suíça O tenista argentino Guillermo Coria estreou com vitória no Torneio de Basiléia, na Suíça. Principal favorito ao título após as desistência de Roger Federer e Rafael Nadal, Coria venceu o espanhol Albert Martin por dois sets a zero. As parciais foram de 6-2, 6-4. O outro argentino do torneio não teve a mesma sorte. Juan Ignacio Chela foi derrotado pelo eslovaco Dominik Hrbaty em dois sets, com parciais de 7-6 (7) e 6-2.